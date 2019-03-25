Шлосберг: В глазах власти ценность жизни россиянина равняется прожиточному минимуму

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг, посвятивший свой новый эфир на YouTube первой годовщине трагического пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", с прискорбием констатировал, что за минувший год пренебрежительное отношение государства к гражданам никуда не делось, в то время как элементарной безопасности больше не стало. По словам "яблочника", для чиновников возможность максимальной "наживы" как была год назад главным стимулом, так и остается, и именно она стала причиной гибели десятков людей в огне.

"Человеческая жизнь стоит столько, сколько по данным статистики выделяется денег на человека. Вот прожиточный минимум 11260 рублей, живите и ни в чем себе не отказывайте. Сможете заработать больше - отлично, мы возьмем с вас налоги, а нет - извините. Сможете выбраться из горящего кинотеатра на четвертом этаже - вы спаслись, а не сможете - что ж, так случилось", - мрачно представил Шлосберг кажущуюся ему правдоподобной модель отношения к людям.

Огонь в ТЦ "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них – дети. Одной из причин трагедии считается халатность руководителей комплекса, мало заботившихся о пожарной безопасности. ПВсего к уголовной ответственности по делу были привлечены 15 человек. Иногда принято связывать с трагедией вскоре последовавшую за ней отставку многолетнего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.