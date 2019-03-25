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21:00

Союз музеев подозревает, что против него развернули информационную кампанию

фото ЗакС политика Союз музеев подозревает, что против него развернули информационную кампанию

Союз музеев России, возглавляемый директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором выражается обеспокоенность чередой событий вокруг музейной сферы, производящих впечатление намеренной дискредитацией отрасли.

Среди таких событий перечисляются в одном ряду странные похищения полотен и скандальные перфомансы, будто бы призванные показать беспомощность сотрудников и их неспособность обеспечить сохранность культурного наследия. Целью кампании, опасаются музейщики, является внушение обществу мысли о необходимости передать фонды в более надежные руки.

"О том, что могут сделать эти «руки», напоминает история продаж коллекций Эрмитажа Советским правительством в 20- 30 годы. Распоряжались тогда собраниями власти, а юридической основой их всевластия было существование единого музейного фонда государственной собственности, пользование которым не имело ограничений", - гласит главная тревога, изложенная в заявлении.

Авторы текста не скрывают досады: в концовке говорится о том, что все происходящее неизбежно требует более тщательной охраны экспонатов и интерьеров, а это, в свою очередь, всегда происходит в ущерб "открытости и гостеприимству по отношению к посетителям".

В середине прошлого года неадекватный посетитель Третьяковской галереи напал на картину Ивана Репина "Иван Грозный убивает своего сына". После январского похищения картины Архипа Куинджи из той же Третьяковки Министерство культуры, проведя проверки, признал уязвимыми системы безопасности Эрмитажа и Русского музея.

В марте 2019-го по Третьяковке с целью привлечь к себе внимания разгуливал мужчина в трусах. 24 марта в Русском историческом музее группе людей удалось разместить фальшивый экспонат. Таким образом участники акции проверяли бдительность сотрудников.

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