Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

9:30

Каждый 10-й губернатор-отставник становится объектом уголовного преследования

фото ЗакС политика Каждый 10-й губернатор-отставник становится объектом уголовного преследования

По сведениям фонда "Петербургская политика", каждый десятый глава региона, ушедший на покой, становится объектом уголовного преследования, уведомляет РБК.

Подобные выводы эксперты сделали на основании данных о карьерном пути ста последних губернаторов-отставников, сложивших свои управленческие полномочия начиная с 2011 года. Десять из них стали фигурантами уголовных дел. Например, Александр Хорошавин (Сахалин), Вячеслав Гейзер (республика Коми), Леонид Маркелов (республика Марий Эл), Александр Соловьев (Удмуртия).

Однако, отметили в фонде, наиболее популярным решением у отставников является переход на "службу" в Совет Федерации. Так с 2011 года поступили 17 экс-глав регионов, в том числе - Валентина Матвиенко (Петербург), Андрей Турчак (Псковская область), Александр Карлин (Алтайский край).

Вторым по популярности местом, куда трудоустраиваются отставники, стал частный бизнес либо работа на госкорпорации: такой путь избрали 14 бывших губернаторов.

Вместе с тем, 13 человек получили повышение, преимущественно став руководителями федеральных ведомств. Так, экс-глава Воронежской области Алексей Гордеев был назначен на пост вице-премьера, а Подмосковный губернатор Сергей Шойгу возглавил Министерство обороны.

Напомним также, во второй половине марта страну накрыла новая волна отставок губернаторов. За неделю в России сменились главы нескольких регионов, в том числе Челябинской, Оренбургской, Мурманской областей, Калмыкии, Алтая. СМИ сообщали, что под вопросом судьба губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, но об отставке он не объявил.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:31    
Какая власть, такие и губернаторы. Должность эта обесценена, назначается любой, чем тупее, тем лучше.

9:46    
В России капитализм и либеральный бардак, потому ВСЕ воруют, включая губернаторов, но не все попадаются! России очень нужны социализм и Сталин с НКВД, которые через месяц наведут порядок в стране!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

20:55 Пресс-секретарь Медведева: Дело против Абызова не связано с его работой в кабмине

20:40 СМИ: Теща главы "Ростеха" владеет пентхаусом стоимостью 2 млрд рублей

20:10 СМИ: Абызова задержали, выманив в Россию из-за границы   1

19:53 Сухенко не стал комментировать решение СТД исключить советника Беглова Фурманова   1

19:12 Экс-министра Михаила Абызова заподозрили в хищении 4 млрд рублей

19:11 АКАР намерена обжаловать отказ в иске по мета-бренду Петербурга

18:56 Сенатора Арашукова оставили в СИЗО до конца июня

18:40 Похитителей кабеля правительственной связи около Кремля поймали с поличным

18:17 Рауф Арашуков заявил, что за показания против него заплатили 65 млн рублей

17:59 Прокурор просит отправить псковского депутата на 6 лет в колонию из-за сериала НТВ   3

17:46 Большую оранжерею в Петергофе обновят за 105 млн рублей

17:44 Адвокат Олега Глущенко требует провести лингвистическую экспертизу слов Резника

17:36 Правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин до июля

17:23 Обвинение просит 500 млн рублей штрафа и 21 год колонии для экс-главы Коми Гайзера

17:20 СМИ: Бывший вице-губернатор Говорунов вернулся на работу в Сбербанк   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.