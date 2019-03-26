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9:55

На реализацию закона о суверенном интернете понадобится еще 10 млрд рублей

фото ЗакС политика На реализацию закона о суверенном интернете понадобится еще 10 млрд рублей

Для того, чтобы закон об автономном сегменте российского интернета заработал "в полную силу", из бюджета будет выделено ещё 10 млрд рублей: данная сумма включена в допфинансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", уведомляет РБК.

Таким образом, общие затраты на реализацию закона составляют уже 30 млрд рублей, однако источники издания уверяют, что цифра эта - не окончательная.

Напомним, в первом чтении закон об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа Госдума приняла 12 февраля. Его на рассмотрение парламента внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018 года. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации.

Правительство поддержало законопроект при условии доработки, указав в том числе, что исполнение закона потребует дополнительных средств из федерального бюджета. Позже Клишас заявил, что в паспорте проекта предусмотрено выделение на эти цели более 20 млрд рублей, однако на тот момент в документах "Цифровой экономики" никакой суммы обозначено не было. Каким образом получилось так, что деньги были заложены в проект закона ещё до его анонсирования, сенатор уточнять не стал.

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