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Новости

11:32

"Мемориал" признал аспиранта МГУ Мифтахова политзаключенным

фото ЗакС политика "Мемориал" признал аспиранта МГУ Мифтахова политзаключенным

Правозащитное общество "Мемориал" признало аспиранта МГУ Азата Мифтахова, проходящего подозреваемым по делу о брошенной в офис "Единой России" дымовой шашке, политическим заключенным.

Как сообщили в центре, преследование юноши - "яркий пример использования псевдоюридических процедур для подавления неугодной властям общественной деятельности". Подозреваем Мифтахов стал только потому, отметили правозащитники, что в этом уверены только силовики.

"Органы государственной власти, в первую очередь ФСБ, культивируют образ анархистов, представляющих общественную опасность, причастных к терроризму и к попыткам дестабилизации общественно-политической сферы. Задержанных анархистов рутинно и практически неприкрыто пытают", - полагают в "Мемориале".

Правозащитники требуют немедленного прекращения делопроизводства в отношении Мифтахова и его освобождения.

Мифтахов арестован по обвинению в хулиганстве. По версии следствия, он участвовал в нападении на офис "Единой России" в Москве в январе 2018 года: тогда неизвестные разбили окно и бросили в помещение файер. Расследование дела приостановили в сентябре 2018 года, но после задержания Мифтахова возобновили. Единственное доказательство участия аспиранта МГУ – показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента.

До этого Мифтахова подозревали в нарушении ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ). Его дело было связано с расследованием, начавшимся после того, как в Балашихе 11 января нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. Еще один задержанный по предыдущему делу, Даниил Галкин, рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером. Адвокат аспиранта Светлана Сидоркина также сообщала, что ее подзащитный говорил ей о пытках, и на его теле остались соответствующие следы.

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11:50    
Политзаключенными в России надо сделать десятки, а лучше сотни тысяч экстремистов из прозападной "пятой колонны", отправив их на бесплатные работы во благо России и россиян! Это стало бы хорошей добавкой к бюджету!

Страница 1-ая (всего: 1)
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