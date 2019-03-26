Петербургским школьникам предлагают поучаствовать в дебатах

При поддержке комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в петербургском Доме молодежи 7 апреля пройдет "Джедайский турнир по дебатам для школьников и педагогов СПб", уведомляет пресс-служба Смольного.

Мероприятие пройдет в формате дискуссионной игры, однако согласно правилам "взрослых", парламентских дебатов. Поучаствовать в нем предлагают и школьникам-учащимся 10-11 классов, и студентам, и молодым преподавателям.

"Молодежи помогут сформировать культуру спора и ведения дискуссии, развить навыки ораторского искусства, а также повысить интерес к актуальным проблемам современности", – отмечается в пресс-релизе.

Добавим, парламентские дебаты – это спор двух команд, условно называемых "правительство" и "оппозиция", обычно по определенной теме – "резолюции". Правительство выступает с позитивной формулировкой, отстаивает резолюцию, оппозиция – с негативной, критикуя и опровергая позицию правительства. Команды не имеют права приходить к компромиссному решению, они должны оставаться на своих позициях до конца игры.