ФСИН предлагает привлекать зэков к переработке мусора

Руководитель Федеральной службы исправления наказаний РФ Геннадий Корниенко заявил о готовности ряда учреждений ведомства разместить на своей территории пункты по переработке мусора, к работе в которым будут привлечены арестанты. Предложение было озвучено им во время выступления на парламентских слушаниях в Совфеде на тему "Обеспечение государственными и муниципальными заказами учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации", уведомляет ТАСС.

"Положительная практика привлечения осужденных к этим работам имеется в управлениях ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Республике Крым и городу Севастополь, Алтайскому, Приморскому краям, Кемеровской, Нижегородской, Омской областям", - сообщил Корниенко.

По словам главы ФСИН, оборудование для переработки твердых бытовых отходов (ТБО) было предоставлено заинтересованными в процессе коммерческими предприятиями.

"На сегодняшний день служба может разместить на своих производственных площадях около 100 единиц производственного оборудования, что позволит трудоустроить около двух тысяч осужденных", - отметил Корниенко, подчеркнув, что речь идет только о колониях-поселениях, где на данный момент содержатся порядка 8 тысяч нетрудоустроенных зэков.

Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко, также выступившая на слушаниях, известила, что считает использование труда заключенных в сфере госзаказа здравой идеей.

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