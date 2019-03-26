Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

12:45

Охрану Крымского моста обеспечит морская спецбригада Росгвардии

фото ЗакС политика Охрану Крымского моста обеспечит морская спецбригада Росгвардии

Круглогодичное патрулирование Крымского моста вверили новому подразделению Росгвардии - специальной морской бригаде, известил в интервью РИА "Новости" руководитель ведомства Виктор Золотов.

Спецотряд гвардейцев оснащен большим арсеналом средств, способных предотвратить как морскую, так и наземную диверсию, уведомил Золотов.

Открыли переправу 15 мая президент Владимир Путин и Аркадий Ротенберг, чьи структуры занимались её строительством. Позднее Евросоюз ввел санкции против данных компаний. Мост возводили с февраля 2016 года, изначально запустить движение по нему хотели в декабре 2018 года, однако это удалось сделать на полгода раньше. Общая стоимость строительства – порядка 228 млрд рублей. Протяженность моста – 19 километров. Это первый мост, соединивший Крым с Краснодарским краем: ранее регионы соединяла паромная переправа.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:45    
пару ЯРДОВ НА ОХРАНУ МОСТА не жалко- на пенсию отправим с 70 ЛЕТ

12:53    
В Росгвардии 350 тысяч личного состава! Вместо того, чтобы просиживать штаны в казармах, пусть охраняют уникальный и крайне важный Крымский мост! Надо быть готовыми на 100% ко всякого рода провокациям, диверсиям со стороны бандеровцев-укрофашистов! Золотов-опытный воин, не подведёт!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

20:55 Пресс-секретарь Медведева: Дело против Абызова не связано с его работой в кабмине

20:40 СМИ: Теща главы "Ростеха" владеет пентхаусом стоимостью 2 млрд рублей

20:10 СМИ: Абызова задержали, выманив в Россию из-за границы   1

19:53 Сухенко не стал комментировать решение СТД исключить советника Беглова Фурманова   1

19:12 Экс-министра Михаила Абызова заподозрили в хищении 4 млрд рублей

19:11 АКАР намерена обжаловать отказ в иске по мета-бренду Петербурга

18:56 Сенатора Арашукова оставили в СИЗО до конца июня

18:40 Похитителей кабеля правительственной связи около Кремля поймали с поличным

18:17 Рауф Арашуков заявил, что за показания против него заплатили 65 млн рублей

17:59 Прокурор просит отправить псковского депутата на 6 лет в колонию из-за сериала НТВ   3

17:46 Большую оранжерею в Петергофе обновят за 105 млн рублей

17:44 Адвокат Олега Глущенко требует провести лингвистическую экспертизу слов Резника

17:36 Правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин до июля

17:23 Обвинение просит 500 млн рублей штрафа и 21 год колонии для экс-главы Коми Гайзера

17:20 СМИ: Бывший вице-губернатор Говорунов вернулся на работу в Сбербанк   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.