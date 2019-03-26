Адвокаты Кокорина пожаловались в ЕСПЧ на его арест

Адвокаты футболиста «Зенита» Александра Кокорина подала в Европейский суд по правам человека жалобу на его арест, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Ромашова.

По словам Ромашова, жалоба была подана, когда сторона защиты узнала, что дело поступило в суд. По мнению адвокатов, права Кокорина были нарушены при его аресте и продлении срока меры пресечения.

«Он содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью, что недопустимо не только по нашему законодательству», - подчеркнул Ромашов.

Если ЕСПЧ коммуницирует жалобу, то ее рассмотрят в приоритетном порядке, то есть, в течение года, отметил адвокат. По его словам, в остальных случаях подобные жалобы рассматривают около пяти лет.

Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО с октября, после двух драк за один день в Москве. Сначала они подрались с водителем ведущей Первого канала, затем – в кафе с чиновником Минтранса Денисом Паком. Футболистов обвиняют в хулиганстве, побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Денис Пак ранее работал помощником депутата петербургского ЗакСа Виктора Евтухова. По данным СМИ, он, используя связи, мог настаивать на максимально жестком наказании для обидчиков и затяжном следствии для них.