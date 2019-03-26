Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр освоит гончарное дело

Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр (ИАЦ) решил организовать мастер-класс по гончарному делу, лепке и росписе изделий «Магия глины». Подведомственная комитету по информатизации и связи организация провела соответствующую закупку у единственного поставщика 26 марта.

Центр заключил контракт с ООО «Корпоративный Петербург» на 140 тысяч рублей. Подрядчик должен организовать мастер-класс в мае 2019 года. Длительность мероприятия – 3,5 часа.

Ранее, 21 марта, ИАЦ провел закупку у единственного поставщика на проведение турнира по стрельбе среди своих сотрудников в апреле. Подрядчиком был выбран ИП Лисунов И.В., который должен организовать мероприятие за 120 тысяч рублей.

Отметим, центр занимается информатизацией и информационным обеспечением органов власти Петербурга. Также ИАЦ предоставляет услуги по созданию и использованию современных телекоммуникационных и информационных систем. Согласно информации на сайте центра, в его компетенциях – «разработка и реализация информационных и информационно-аналитических проектов и систем в различных предметных областях».