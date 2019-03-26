Вишневский вновь просит Беглова прояснить его позицию по скверу на Кузнечном

Руководитель фракции "Яблоко" в петербургском парламенте Борис Вишневский настоятельно призывает врио градоначальника Александра Беглова созвать совещание по вопросу строительства в Кузнечном переулке нового корпуса музея Достоевского. Свои требования депутат в письменном виде направил в приемную временного главы города.

Как напомнил Вишневский, на встрече с депутатами, которая состоялась 10 марта, Беглов "клялся", что принимая решение о точечной застройке сквера, он будет всецело полагаться на мнение об этом местных жителей, которые хотят вернуть участок в ЗНОП, а музей расширять путём выкупа квартир в доме.

По данному вопросу петербуржцы уже собирались в конце декабря в школе №321 Центрального района. На встрече, на которую собрались 82 человека, присутствовал и сам Вишневский, и глава МО Владимирский округ Иван Плюснин, и замглавы администрации района Дмитрий Бурдов. Представители КГА, КГИОП и "лоббирующего" строительство Фонда поддержки и развития музея Достоевского также были приглашены, но не пришли. Постфактум дискуссии все собравшиеся единогласно проголосовали за то, чтобы вернуть сквер в ЗНОП.

Однако, негодует парламентарий, неожиданно выяснилось, что "за спиной" у него и жителей 26 февраля комитет по культуре провел совещание "в целях выработки концептуального решения по строительству нового здания музея". На аудиенцию никто из присутствовавших в 321-й школе приглашен не был. При этом, как следует из ответа вице-губернатора Николая Линченко активисту Ярославу Кострову, "единой позиции жителей" по вопросу строительства корпуса музея, оказывается, не существует.

"В связи с изложенным, настоятельно прошу Вас действовать в соответствии с выраженной волей жителей, а не в соответствии с мнением лоббистов строительства. Прошу о созыве срочного совещания по этому вопросу с обязательным приглашением не только представителей КГИОП, КГА и КИО, но и представителей жителей, представителей ВООПИиК, депутатов МО Владимирский округ и меня как депутата Законодательного Собрания", - настаивает Вишневский.

Напомним, новый корпус хотят построить к двухсотлетию со дня рождения писателя Федора Достоевского. Стеклянно-бетонное здание площадью более 2 тысяч квадратных метров по плану будет иметь пять этажей и соседствовать с существующим музеем в Кузнечном переулке. Разместить его планируют на месте сквера, который в свою очередь появился на месте снесенного в 1970-е годы дома №7.

Местных жителей не устраивает, что здание хотят построить на месте последнего сквера в переулке. Многие критикуют проект, как не вписывающийся в историческое пространство.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.