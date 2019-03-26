Генпрокуратура отрицает наличие политической подоплеки в деле Шестуна

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире интернет-канала ведомства заявил, что в деле бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна нет никакой политической подоплеки, передает «Интерфакс».

По словам Куренного, в деле Шестуна, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, политики «нет и быть не может». Генпрокуратура «строго следит за соблюдением закона в стране и не занимается политикой», подчеркнул Куренной.

Представитель Генпрокуратуры пояснил, что иск об обращении имущества Шестуна в доход государства не уникален, в 2018 году в суд направили 46 подобных заявлений на 500 млн рублей. Причины повышенного внимания к процессу Шестуна Куренной видит в «пиар-активности» чиновника и в серьезности суммы претензий: по делу собираются изъять собственность на 10 млрд рублей.

«Этот процесс по заявленным суммам стоит на одной стороне с процессами Хорошавина, Гайзера, Захарченко, поэтому и привлекает такое внимание», - сказал Куренной.

В отношении Шестуна возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при продаже земли в 2008 году. Сам он утверждает, что был в отпуске во время переоформления и продажи земли и лично никаких компрометирующих его документов не подписывал. Судебное преследование экс-чиновник связывал со своей деятельностью в ходе «мусорных» протестов в Подмосковье.

В январе в Генпрокуратуре заявили, что насчитали у Шестуна одних только объектов недвижимости 676 штук, из которых 565 участков оформлены на подконтрольные ему юрлица. В Красногорский горсуд подан иск об обращении этого имущества в доход государства. Жена и адвокат Шестуна отрицают его наличие.