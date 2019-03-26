Беглов подписал закон о бесплатной юридической поддержке жертв политрепрессий

Врио градоначальника Александр Беглов подписал закон Петербурга, предоставляющий гарантии реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи, уведомляет пресс-служба Смольного.

Так, консультацию юриста на безвозмездной основе в случае одобрения ЗакСом данной инициативы смогут получить петербуржцы, которые в советское время были репрессированы, но после смерти Иосифа Сталина - реабилитированы; а также ветераны ВОВ, ставшие жертвами режима. По данным комитета по соцполитике, на сегодняшний день в городе на Неве проживает почти 10 тысяч таких граждан.

Инициатива единороссов в начале марта была одобрена петербургским парламентом. Бывшие жертвы репрессий смогут воспользоваться бесплатной юрпомощью с 1 января 2020 года.

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