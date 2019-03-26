СМИ: Полковник Ильин вернулся на должность замглавы полиции Ленобласти

Михаил Ильин вернулся на пост заместителя начальника управления МВД по Ленобласти, пишет «Фонтанка.ру».

По данным издания, полковника Ильина на пост вернул глава управления МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин. Должность Ильина ранее сократил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он же теперь ее вернул, назначение было подписано 21 марта, пишет издание.

Плугин возглавил петербургское управление МВД в конце февраля 2019 года, сменив на этой должности Сергея Умнова. Ильин считался основным претендентом на это место, ранее он возглавлял петербургский центр «Э».

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