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Новости

14:12

Скворцова сообщила, что петербуржцы стали жить дольше других россиян

фото ЗакС политика Скворцова сообщила, что петербуржцы стали жить дольше других россиян

Средняя продолжительность жизни рядового петербуржца в 2018 году увеличилась на полгода и достигла 76 лет, известила собравшихся на заседании коллегии комитета по здравоохранению руководитель Минздрава Вероника Скворцова.

"Петербург - пример для России. Здесь фиксируется снижение смертности трудоспособного населения. Вы достигли 370 на 100 000. Это тот показатель, к которому в 2024 году вся страна должна прийти", - цитирует министра 78.ru.

Также, отметила Скворцова, в Северной столице отмечается снижение детской смертности - до 3,7 на 1000 новорожденных.

В первую очередь, подчеркнула министр, петербургским чиновникам, ответственным за сферу здравоохранения, следует сконцентрироваться на реализации одноименного национального проекта, индивидуальном подходе к больным и профилактике заболеваний. 

В свою очередь врио градоначальника Александр Беглов заявил, что к 2024 году перед отраслью поставлена задача увеличить продолжительность жизни в Петербурге до 78 лет.

Напомним, по данным Росстата, на конец 2018 года средний показатель продолжительности жизни в России составил 72,7 лет: у мужчин - 67,5 лет, женщин - 77,64 года.

Вместе с тем, среди региональных долгожителей лидируют Ингушетия (80,82 года), Дагестан (77,23) и Москва (77,09).



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20:05   Андрей   olyamr244@gmail.com
Хорошо, конечно, что парятся по поводу увеличения продолжительности жизни, но надо так же сосредоточиться именно на профилактике и предупреждении заболеваний, о чем, кстати, говорил и Беглов. Я думаю, это действительно будет самым правильным решением

17:58   За честь и достоинство ветерана ВМФ Шапошникова Г.Г. много лет боролось немало жителей России,   а Ольга Ригетти, Ольга Пожидаева, Ольга Шапошникова, Ольга Морару, Olga Rigetti или Olga Righetti?..
БЕЗ ПРАВА НА ЖИЗНЬ. У нас бомжи долго не живут, за редким исключением. В апреле 2017, ветеран В/ч 45618, бездомный питерский бомж ВМФ России и Санкт-Петербурга местный бомж "Георгиевич", отметил 30-летие жизни не гражданином страны: без жилья, прописки-регистрации, без гражданства и паспорта РФ, без медико-социальной и правовой помощи, без пенсий, зарплат, иных законных средства существования в государстве, которое защищал более 30-ти лет в плавсоставе и в береговых частях Лен.ВМБ Балт.флота. О гражданском подвиге военного бомжа, капитана 3-го ранга Шапошникова Геннадия Георгиевича, рассказал в книге "ЧЕСТЬ ИМЕЮ" почётный сотрудник госбезопасности, полковник КГБ-ФСБ Владимир Геннадиевич Георгиев.

14:18    
СТРАННАЯ скворчиха- на кладбищах уже мест не хватает, а на бумаге 76!!!

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