Около Кремля срезали кабель правительственной связи

Неизвестные украли фрагмент кабеля правительственной связи напротив Кремля, передает РБК со ссылкой на источники в московской полиции.

Пропажу обнаружили 25 марта. Сначала в полицию поступило сообщение о срезанном кабеле на Васильевском спуске, вскоре неназванный 34-летний москвич написал заявление в полицию о краже фрагмент правительственной кабельной линии у Большого Москворецкого моста.

Сумма ущерба пока неизвестна, полицейские проводят проверку, опрашивают рабочих компании «Пелискер», просматривают записи с камер видеонаблюдения.

ООО «Пелискер» проводит капитальный ремонт Большого Москворецкого моста, который должен завершиться до конца 2019 года. Сумма контракта – 3 млрд рублей.