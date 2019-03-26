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Новости

14:42

Единоросс нарёк голосовавших за домохозяйку от ЛДПР жителей Усть-Илимска "дебилами"

фото ЗакС политика Единоросс нарёк голосовавших за домохозяйку от ЛДПР жителей Усть-Илимска "дебилами"

Бывший руководитель регионального отделения "Молодой гвардии „Единой России“", нынешний единоросс и помощник депутата заксобрания Иркутска Владимир Иващенко сообщил, что избравшие своим мэром 28-летнюю домохозяйку от ЛПДР Анну Щёкину жители Усть-Илимска "на шарящие в политике дебилы".

Пассаж Иващенко опубликовал на своей странице Facebook, однако пост на данный момент удален.

"Вы даже не понимаете, что натворили. Вы [совсем] в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования. Протест протестом, но мозги надо иметь. Вы очень ограниченное стадо. Удачи вам. Могу лишь быть счастлив, что уже не живу тут. P. S. можете писать мне сколько угодных гневных комментариев, на которые я отвечать не буду, но суть от этого не изменится, вы слишком туго мыслите, чтобы хоть что-то сообразить. Если вы этого не понимаете, то вы дебилы", - цитирует "Росбалт" "памятный" комментарий Иващенко.

Впрочем, на данный момент единоросс признался, что погорячился, и попросил публику простить его за столь одиозный пассаж в отношении Щёкиной.

"Осознав произошедшее, хочу принести искренние извинения. С моей стороны это был необдуманный, некорректный поступок, основанный на эмоциях", - написал он в Facebook.

Выборы мэра Усть-Илимска состоялись 24 марта. Победитель досрочного голосования стала 28-летняя домохозяйка Анна Щёкина, выдвинутая партией ЛДПР. Либерал-демократ набрала чуть более 44% голосов электората, следом за ней - единоросс, председатель местной гордумы Сергей Зацепин, за которого проголосовали 37% горожан. 

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16:59    
15:32  
Которые пишут оплаченные тролли-д[цензура]ы от властных структур...

15:32    
Сказал грубовато, но очень верно. Достаточно дня три почитать комменты на ЗАКС.ру.

15:10    
Россияне, власть вас держит за дэбилов.

15:01    
Интересно получается, представителям власти можно оскор[цензура]ть народ, а народ оскор[цензура]ть власть нельзя...

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