Заседание по иску Глущенко к Резнику перенесли на май

Василеостровский районный суд Петербурга 26 марта отложил слушание по иску директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко к депутату Законодательного собрания Максиму Резнику на 15 мая.

Заседание отложено для сбора дополнительных материалов сторонами дела.

Глущенко в суде не присутствовал, его интересны представлял адвокат Кирилл Карамышев. Максим Резник лично присутствовал на заседании.

Карамышев подал ходатайство о приобщении к делу заключения специалиста о фразе парламентария и материалов дела экс-депутата Вячеслава Нотяга, приговоренного к трем годам заключения и штрафу в миллион рублей по делу о взятке. Суд ходатайство стороны истца удовлетворил, а сторона защиты попросила отложить заседание для ознакомления с новыми материалами.

Глущенко заявил, что Резник оскорблял его на своем сайте и в публикациях СМИ. Директор «Воин-В» требует с депутата компенсацию в 1 млн рублей, а от ряда СМИ – удаление порочащей, по его мнению, информации. Ранее Глущенко заявлял, что в случае своей победы готов потратить миллион на помощь жителям хрущевок. Резник в свою очередь заявлял, что считает это судебное разбирательство частью давления, с которым он столкнулся после того, как подал в суд на врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Глущенко же политический подтекст своего иска отрицает.

София Саттарова

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