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15:45

Врио главы Мурманской области уволил министра здравоохранения региона

фото ЗакС политика Врио главы Мурманской области уволил министра здравоохранения региона

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис упразднил в должности регионального министра здравоохранения Валерия Перетрухина с формулировкой "в связи с выходом на страховую пенсию", известил он сам у себя в Facebook.

"Я вчера сам убедился в том, что медицине Мурманской области нужны радикальные улучшения, и для этого нужен новый руководитель", - уведомил Чибис, вместе с тем призвав жителей Заполярья не обесценивать работу регионального Минздрава, так как "изменения к лучшему" все же есть.

Не так давно, посетив филиал мурманской поликлиники №2 и медсанчасть "Севрыба", Чибис заявил, что увиденное произвело на него "неизгладимые впечатления". Получить талон к врачу, посетовал чиновник, оказалось сложнее, чем попасть на Чемпионат мира по футболу.

Ранее, напомним, самого Чибиса в связи с новым назначением уволил премьер Дмитрий Медведев с поста замминистра строительства и ЖКХ.

Отставку бывшей главы Мурманской области Марины Ковтун, изъявленную ей по собственному желанию, на прошлой неделе принял Владимир Путин.

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