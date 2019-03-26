"Открытая Россия" подала документы в Минюст для регистрации движения

Движение «Открытая Россия» подало в Министерство юстиции документы для регистрации российской общественной организации, передает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора движения Андрея Пивоварова.

По словам Пивоварова, решение Минюста будет известно через 30 дней. «Мы выполнили сверх нормы требование по региональному представительству, наш устав проверен несколькими группами юристов, мы провели все мероприятия на территории России, никаких вопросов к нам быть не должно», - подчеркнул Пивоваров.

Зарегистрировать общественную организацию в движении решили после того, как в отношении активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией. 24 февраля движение провело учредительное собрание в Москве.

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. Однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации в России) и штрафовали. В Краснодарском крае из-за новости об акции «Открытой России» составили протокол на редактора «Свободных медиа».

Уголовное дело в отношении Шевченко стало первым возбужденным по ст. ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации). Среди вменяемых ей эпизодов «сотрудничества» - участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах. Ее дело вызвало большой резонанс, в том числе после того, как ее не отпустили из-под домашнего ареста к попавшей в реанимацию дочери Алине. В итоге активистке позволили провести ночь в больнице, после которой Алина умерла. Это стало поводом для проведения в Петербурге и других городах акции «Марш материнского гнева».

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.