Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

15:53

"Открытая Россия" подала документы в Минюст для регистрации движения

фото ЗакС политика "Открытая Россия" подала документы в Минюст для регистрации движения

Движение «Открытая Россия» подало в Министерство юстиции документы для регистрации российской общественной организации, передает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора движения Андрея Пивоварова.

По словам Пивоварова, решение Минюста будет известно через 30 дней. «Мы выполнили сверх нормы требование по региональному представительству, наш устав проверен несколькими группами юристов, мы провели все мероприятия на территории России, никаких вопросов к нам быть не должно», - подчеркнул Пивоваров.

Зарегистрировать общественную организацию в движении решили после того, как в отношении активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией. 24 февраля движение провело учредительное собрание в Москве.

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. Однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации в России) и штрафовали. В Краснодарском крае из-за новости об акции «Открытой России» составили протокол на редактора «Свободных медиа».

Уголовное дело в отношении Шевченко стало первым возбужденным по ст. ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации). Среди вменяемых ей эпизодов «сотрудничества» - участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах. Ее дело вызвало большой резонанс, в том числе после того, как ее не отпустили из-под домашнего ареста к попавшей в реанимацию дочери Алине. В итоге активистке позволили провести ночь в больнице, после которой Алина умерла. Это стало поводом для проведения в Петербурге и других городах акции «Марш материнского гнева».

 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

20:55 Пресс-секретарь Медведева: Дело против Абызова не связано с его работой в кабмине

20:40 СМИ: Теща главы "Ростеха" владеет пентхаусом стоимостью 2 млрд рублей

20:10 СМИ: Абызова задержали, выманив в Россию из-за границы   1

19:53 Сухенко не стал комментировать решение СТД исключить советника Беглова Фурманова   1

19:12 Экс-министра Михаила Абызова заподозрили в хищении 4 млрд рублей

19:11 АКАР намерена обжаловать отказ в иске по мета-бренду Петербурга

18:56 Сенатора Арашукова оставили в СИЗО до конца июня

18:40 Похитителей кабеля правительственной связи около Кремля поймали с поличным

18:17 Рауф Арашуков заявил, что за показания против него заплатили 65 млн рублей

17:59 Прокурор просит отправить псковского депутата на 6 лет в колонию из-за сериала НТВ   3

17:46 Большую оранжерею в Петергофе обновят за 105 млн рублей

17:44 Адвокат Олега Глущенко требует провести лингвистическую экспертизу слов Резника

17:36 Правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин до июля

17:23 Обвинение просит 500 млн рублей штрафа и 21 год колонии для экс-главы Коми Гайзера

17:20 СМИ: Бывший вице-губернатор Говорунов вернулся на работу в Сбербанк   4

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.