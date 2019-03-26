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16:31

В Калининграде архиепископ и коммунистка ополчились на бронзовых домовых

фото ЗакС политика В Калининграде архиепископ и коммунистка ополчились на бронзовых домовых

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим усмотрел в бронзовых фигурках домовых (хомлинов), размещенных на Медовом мосту и у Музея янтаря, угрозу национальным и христианским ценностям, в связи с чем священнослужитель попросил руководителя региона Антона Алиханова задуматься о том, какую символику они несут.

Как передает издание "Русский Запад", в распоряжении которого имеется текст обращения Серафима к Алиханову, представитель РПЦ узрел в хомлинах "тенденции к популяризации идей неоязычества". Вполне безобидные на вид фигурки домовых, уверен владыка, "оказывают деструктивное воздействие на развитие национальной культуры в нашем регионе, а также перечёркивают тысячелетнее культурное наследие, сформировавшееся под влиянием Христианства".

Примечательно, но беспокойства священнослужителя разделила депутат-коммунист Калининградской облдумы Екатерина Королева. Она полагает, что бронзовые персонажи не представляют собой объект национальной культуры России.

Коммунистка просит Алиханова "дать указание" службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области проверить "использование вышеуказанных памятников на предмет размещения малых архитектурных форм".

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20:02    
"домовой " по "греховности", оказывается перевесил чашу весов - на одной из которых уничтоженные церковью известные личности, внесшие свой вклад в развитие человечества и мировой цивилизации и просто люди, неугодные церкви, сожженные библиотеки, разгромленные научные центры и архитектурные памятники мировой культуры... и почему обязательно какой-либо городской "бронзовый персонаж" должен быть объектом "национальной культуры россии"?... в таком случае малой скульптуры в городах просто не будет, в том же санкт-петербурге, если каждый поп будет совать свой нос в мирские дела... мне вот тоже надоело беспрерывное колокольное бренчание с поповских молелен и не нравятся натыканные повсеместно их молельные "объекты" - совсем "не мировой культуры", которые попы настырно встраивают в городскую архитектуру и даже нередко вопреки мнению населения... ну а коммуняка - перевертыш - из атеистов перекрасилась в верующую...

17:40    
Архиепископ и коммунистка ополчились на конкурентов.

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