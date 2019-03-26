В Калининграде архиепископ и коммунистка ополчились на бронзовых домовых

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим усмотрел в бронзовых фигурках домовых (хомлинов), размещенных на Медовом мосту и у Музея янтаря, угрозу национальным и христианским ценностям, в связи с чем священнослужитель попросил руководителя региона Антона Алиханова задуматься о том, какую символику они несут.

Как передает издание "Русский Запад", в распоряжении которого имеется текст обращения Серафима к Алиханову, представитель РПЦ узрел в хомлинах "тенденции к популяризации идей неоязычества". Вполне безобидные на вид фигурки домовых, уверен владыка, "оказывают деструктивное воздействие на развитие национальной культуры в нашем регионе, а также перечёркивают тысячелетнее культурное наследие, сформировавшееся под влиянием Христианства".

Примечательно, но беспокойства священнослужителя разделила депутат-коммунист Калининградской облдумы Екатерина Королева. Она полагает, что бронзовые персонажи не представляют собой объект национальной культуры России.

Коммунистка просит Алиханова "дать указание" службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области проверить "использование вышеуказанных памятников на предмет размещения малых архитектурных форм".