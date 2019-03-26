Петербургский СТД исключает советника Беглова из своего состава

На прошедшем сегодня, 26 марта, заседании петербургского правления Союза театральных деятелей было принято коллегиальное решение исключить директора театра "Русская антреприза" и советника врио губернатора Александра Беглова из состава СТД, передает MR7.

Члены петербургского театрального сообщества собираются уведомить о своем желании упразднить Фурманова коллег из Союза ТД Российской Федерации.

Ранее на просторах Facebook была опубликована программа развития культуры, написанная лично Фурмановым и адресованная Беглову с пометкой "с любовью и преданностью". Документ вызвал критику коллег режиссера по СТД. Театралы заявили о том, что Фурманов, находящийся в хороших отношениях с высокопоставленными чиновниками, заинтересован в "принятии городскими властями решений, которые ограничили бы руководителей государственных театров в вопросах формирования творческих коллективов и планировании текущего репертуара".

В состав правления городского отделения СТД входят известные российские актеры театра и кино. Например, Алиса Фрейндлих, Сергей Мигицко, Сергей Паршин и другие.

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