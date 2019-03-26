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Новости

17:20

СМИ: Бывший вице-губернатор Говорунов вернулся на работу в Сбербанк

фото ЗакС политика СМИ: Бывший вице-губернатор Говорунов вернулся на работу в Сбербанк

Бывший вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов стал советником президента Сбербанка Германа Грефа, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на источник.

По данным издания, в обязанности Говорунова входит содействие работе Сбербанка в Северо-Западном регионе. Экс-чиновник работал в этом банке с 1996 года до 2014-го: тогда он перешел на работу в Смольный.

Говорунов ушел в отставку в январе 2019 года вместе с Константином Серовым и Сергеем Мовчаном, хотя сообщалось, что заявление об уходе он написал сразу после прихода врио губернатора Алекcандра Беглова.  Говорунов занимал должность вице-губернатора с 2014 года, также он был главой администрации экс-губернатора Георгия Полтавченко.

В 2015 году Говорунов запомнился заявлением о том, что он курировал, курирует и будет курировать выборы в городе. Эту фразу раскритиковали оппозиционные депутаты ЗакСа. В 2018 году организаторы митинга против повышения пенсионного возраста из числа депутатов ЗакСа рассказали, что Говорунов на встрече с ними говорил «на языке угроз и шантажа» и пугал «последствиями», если акция состоится.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:45    
Ну, что у тебя в этот раз?
- Да, вот брат такой-то сделал то-то и то-то...
- Давай помолимся о брате, - говорит настоятель.
Стали молиться и поклоны делать. Сотню сделали, две сотни, три... шестьсот. Послушник не привык так молиться, пот с него градом течет, все уже перед глазами плывет, а настоятель говорит - Давай, еще помолимся о брате нашем... И начинает новую сотню. Тут послушник упал от бессилия на колени и не может встать.
- Ну, ладно, ладно, иди отдыхай, а завтра снова приходи о брате нашем помолимся, а потом и о других братьях нам бы надо тоже помолиться,чтобы Господь и их исправил.
Не пришел послушник к настоятелю на следующий день, но стал его так избегать, чтобы даже на глаза не попасться, а не то ведь настоятель пригласит нго в свою келью и скажет - давай помолимся...

19:10    
За Гвоворуновым столько грехов, что ему нужно не в Сбербанк возвращаться, а в монастырь уходить, отмаливать грехи...

18:38    
Какой руководитель в Сбербанке Грех, такой и советник у него.

17:43   ХХХ   Маее7@ггг
Александр Николаевич удачи! Если честно, то нам не хватает  Вашего авторитета и крепкого душевного словечка!)

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