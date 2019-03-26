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17:23

Обвинение просит 500 млн рублей штрафа и 21 год колонии для экс-главы Коми Гайзера

фото ЗакС политика Обвинение просит 500 млн рублей штрафа и 21 год колонии для экс-главы Коми Гайзера

Представитель стороны обвинения, прокурор, в ходе прений в Замоскворецком райсуде Москвы запросил для бывшего руководителя республики Коми Вячеслава Гайзера 21 год колонии без дальнейшего права занимать должности на госслужбе и 500 млн рублей штрафа, уведомляет ТАСС.

Экс-чиновнику, напомним, инкриминируют ст. 210 (Создание преступного сообщества), ст. 159  (пп. "а" и "б") (Мошенничество), ч. 4 ст. 174.1 (Легализация денежных средств, полученных преступным путем) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

В сентябре 2015 года с санкции суда были арестованы 15 фигурантов дела об организации преступного мошеннического сообщества в Коми, в том числе бывший глава республики Гайзер, его заместитель Александр Чернов, зампред правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от республики Евгений Самойлов и, как их назвало следствие, "финансисты-технологи" Антон Фаерштейн, Моляров, Москвин, Гольдман, Валерий Веселов, а также Игорь Кудинов, Павел Марущак, Лев Либензон, Наталья Моторина, М.Хрузин. Шестнадцатый фигурант дела Юрий Бондаренко был взят под домашний арест, а в мае под домашний арест по ходатайству следствия отпустили и Самойлова, который с самого начала признал вину и дал показания на других фигурантов. В июле под домашний арест была отпущена Моторина.

По версии следствия, целью деятельности возглавляемого Гайзером, Зарубиным, Черновым и Веселовым преступного сообщества было завладение государственным имуществом путем мошенничества. Сам Гайзер свою вину отрицает. По данным СК, в результате преступной деятельности обвиняемых Республике Коми был причинен ущерб на сумму 3,5 млрд рублей.

 

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