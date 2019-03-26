Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

17:44

Адвокат Олега Глущенко требует провести лингвистическую экспертизу слов Резника

фото ЗакС политика Адвокат Олега Глущенко требует провести лингвистическую экспертизу слов Резника

Адвокат директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко Кирилл Карамышев заявил, что намерен требовать провести в рамках дела о защите чести и достоинства лингвистическую экспертизу. Такое решение сторона истца приняла 26 марта в ходе предварительного заседания по иску Глущенко к депутату Законодательного собрания Максиму Резнику

Директор компании «Воин-В» подал в суд на парламентария в феврале 2019 года. Причина иска – слова Резника о Глущенко, которые депутат произнес в 2016 году. Тогда народный избранник высказался о директоре строительной компании в рамках дела экс-депутата Вячеслава Нотяга.

Во время предварительного заседания адвокат Карамышев ходатайствовал о привлечении к делу заключения специалиста, которое подтверждает позицию истца – Олега Глущенко. При этом, адвокат директора «Воин-В» заявил, что и без заключения ясно, что слова Резника могут порочить честь и достоинство его клиента. Суд ходатайство удовлетворил. 

Адвокат Резника Натэла Пономарева представила точку зрения ответчика в отзыве. 

- В данном случае наш отзыв заключается в том, что ни одно из оспариваемых слов или фраз не является утверждением о факте и не подлежит верификации на предмет его соответствия действительности или недействительности, - заявила Пономарева.

После этих слов Карамышев заявил о необходимости проведения судом лингвистической экспертизы. По его мнению, «это даже необходимо». Позиция стороны ответчика его удивила, добавил адвокат после заседания.

В следующий раз стороны встретятся в суде 15 мая

Напомним, Глущенко требует взыскать с Резника миллион рублей в качестве компенсации за оскорбление его чести и достоинства. Также директор «Воин-В» хочет добиться от нескольких СМИ удаления публикаций, в которых цитируются слова депутата. Резник в свою очередь заявлял, что считает это судебное разбирательство частью давления, с которым он столкнулся после того, как подал в суд на врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Глущенко же политический подтекст своего иска отрицает. 

София Саттарова



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

20:55 Пресс-секретарь Медведева: Дело против Абызова не связано с его работой в кабмине

20:40 СМИ: Теща главы "Ростеха" владеет пентхаусом стоимостью 2 млрд рублей

20:10 СМИ: Абызова задержали, выманив в Россию из-за границы   1

19:53 Сухенко не стал комментировать решение СТД исключить советника Беглова Фурманова   1

19:12 Экс-министра Михаила Абызова заподозрили в хищении 4 млрд рублей

19:11 АКАР намерена обжаловать отказ в иске по мета-бренду Петербурга

18:56 Сенатора Арашукова оставили в СИЗО до конца июня

18:40 Похитителей кабеля правительственной связи около Кремля поймали с поличным

18:17 Рауф Арашуков заявил, что за показания против него заплатили 65 млн рублей

17:59 Прокурор просит отправить псковского депутата на 6 лет в колонию из-за сериала НТВ   3

17:46 Большую оранжерею в Петергофе обновят за 105 млн рублей

17:44 Адвокат Олега Глущенко требует провести лингвистическую экспертизу слов Резника

17:36 Правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин до июля

17:23 Обвинение просит 500 млн рублей штрафа и 21 год колонии для экс-главы Коми Гайзера

17:20 СМИ: Бывший вице-губернатор Говорунов вернулся на работу в Сбербанк   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.