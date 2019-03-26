Адвокат Олега Глущенко требует провести лингвистическую экспертизу слов Резника

Адвокат директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко Кирилл Карамышев заявил, что намерен требовать провести в рамках дела о защите чести и достоинства лингвистическую экспертизу. Такое решение сторона истца приняла 26 марта в ходе предварительного заседания по иску Глущенко к депутату Законодательного собрания Максиму Резнику.

Директор компании «Воин-В» подал в суд на парламентария в феврале 2019 года. Причина иска – слова Резника о Глущенко, которые депутат произнес в 2016 году. Тогда народный избранник высказался о директоре строительной компании в рамках дела экс-депутата Вячеслава Нотяга.

Во время предварительного заседания адвокат Карамышев ходатайствовал о привлечении к делу заключения специалиста, которое подтверждает позицию истца – Олега Глущенко. При этом, адвокат директора «Воин-В» заявил, что и без заключения ясно, что слова Резника могут порочить честь и достоинство его клиента. Суд ходатайство удовлетворил.

Адвокат Резника Натэла Пономарева представила точку зрения ответчика в отзыве.

- В данном случае наш отзыв заключается в том, что ни одно из оспариваемых слов или фраз не является утверждением о факте и не подлежит верификации на предмет его соответствия действительности или недействительности, - заявила Пономарева.

После этих слов Карамышев заявил о необходимости проведения судом лингвистической экспертизы. По его мнению, «это даже необходимо». Позиция стороны ответчика его удивила, добавил адвокат после заседания.

В следующий раз стороны встретятся в суде 15 мая.

Напомним, Глущенко требует взыскать с Резника миллион рублей в качестве компенсации за оскорбление его чести и достоинства. Также директор «Воин-В» хочет добиться от нескольких СМИ удаления публикаций, в которых цитируются слова депутата. Резник в свою очередь заявлял, что считает это судебное разбирательство частью давления, с которым он столкнулся после того, как подал в суд на врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Глущенко же политический подтекст своего иска отрицает.

София Саттарова

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