Прокурор просит отправить псковского депутата на 6 лет в колонию из-за сериала НТВ

Гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для депутата городского поселения Остров Аркадия Маркова по делу об оправдании терроризма из-за фрагмента сериала НТВ, передает «Медиазона».

Свою вину Марков отрицает, на заседании Московского окружного военного суда на выезде в Псковском облсуде он ходатайствовал о прекращении дела в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Адвокат депутата просил оправдать его подзащитного.

Дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма через интернет) в отношении Маркова возбудили в 2017 году. Поводом стал опубликованный во «ВКонтакте» фрагмент 16-го эпизода российского сериала «Игра. Реванш», который в 2016 году транслировал телеканал НТВ. В этом фрагменте персонажа по имени Артур Медник, полковника ФСБ, убивает его бывший коллега Александр Белов.

Сам депутат отрицает свою вину и утверждает, что не писал ни постов, ни комментариев, а ссылку на видео ему кто-то прислал во «ВКонтакте», а затем он показал этот фрагмент сериала знакомому в рабочем кабинете. По данным «Медиазоны», сотрудник УФСБ по Псковской области почти два месяца вел видеонаблюдение за Марковым, еще столько же – прослушивал его телефон и в итоге записал разговор с приятелем, в котором депутат положительно отозвался о ролике.