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17:59

Прокурор просит отправить псковского депутата на 6 лет в колонию из-за сериала НТВ

фото ЗакС политика Прокурор просит отправить псковского депутата на 6 лет в колонию из-за сериала НТВ

Гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для депутата городского поселения Остров Аркадия Маркова по делу об оправдании терроризма из-за фрагмента сериала НТВ, передает «Медиазона».

Свою вину Марков отрицает, на заседании Московского окружного военного суда на выезде в Псковском облсуде он ходатайствовал о прекращении дела в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Адвокат депутата просил оправдать его подзащитного.

Дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма через интернет) в отношении Маркова возбудили в 2017 году. Поводом стал опубликованный во «ВКонтакте» фрагмент 16-го эпизода российского сериала «Игра. Реванш», который в 2016 году транслировал телеканал НТВ. В этом фрагменте персонажа по имени Артур Медник, полковника ФСБ, убивает его бывший коллега Александр Белов. 

Сам депутат отрицает свою вину и утверждает, что не писал ни постов, ни комментариев, а ссылку на видео ему кто-то прислал во «ВКонтакте», а затем он показал этот фрагмент сериала знакомому в рабочем кабинете. По данным «Медиазоны», сотрудник УФСБ по Псковской области почти два месяца вел видеонаблюдение за Марковым, еще столько же – прослушивал его телефон и в итоге  записал разговор с приятелем, в котором депутат положительно отозвался о ролике.

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20:36    
Господин Послебодунов ! Прошу огласить состав коктейля и растительной смеси, которые так мощно подействовали на ваши "таланты" писателя. Это что-то ! Смесь мастурбации, евреев, говна, правоведов и психиатров  - это посильнее Шекспира. Только вы ошибаетесь в диссертабельности темы - она бесперспективна. Для правоведов это правовой бред, и для психиатров - бред галлюцинаторный, вызванный известными для психиатров веществами. Понимаю, что состояние после приёма доз очень приятное, но кончается всегда плачевно. Не тяните в рот всякую бяку , иначе получается по вашим же словам "бред на бреде бредом погоняет".

20:00   Бордунов  
Кстати, не зря ли предателя с еврейской фамилией Медник играет еврей? Не Сря! У телесрителей с пониженной умственной отвественностью должно сложиться впечатление, что СССР развалили жЫды, а не путины-бегловы-матвиенки.
Вот сколько сортов говна смешалось в телеуголовном деле. Это клондайк для диссертаций будущих правоведов и психиатров.

19:41   Бордунов  
Бред на бреде бредом погоняет. Если, конечно, прокурор, не мечтает о студии на маскве. А если прокурор идет к мечте, то и местная тролльчиха Саша (Величкевич), мастурбирующая на СССР и Сталина, тоже должна составить компанию депутату от худших людей. Кроме того, надо привлечь к отвественности авторов и прокатчиков сериала, поскольку в сцене расправы идет прямая адресация к присяге СССР (идеологическая составляющая), а не личной мести. К тому же самосуд в РФ запрещен. Но если встать на сторону героя фильма, то напрашивается вывод о поголовном засилье предателей в современной российской власти, начиная с какого-нибудь путина и кончая каким-нибудь бегловым. В общем, интересное кино изнутри, а снаружи бред бредом.

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