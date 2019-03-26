Рауф Арашуков заявил, что за показания против него заплатили 65 млн рублей

Член Совета Федерации Рауф Арашуков на заседании Басманного суда Москвы заявил, что знает «заказчиков» своего уголовного дела, и что свидетелям за показания против него заплатили 65 млн рублей, передает «Интерфакс».

Арашуков назвал дело в отношении себя «чисто заказным». «Я знаю, кто является этими заказчиками, кто и сколько этим киллерам заплатил, чтобы они пришли и вот такие показания давали», – заявил сенатор.

По его словам, один из давших показания «восемь лет бегал – и ни с того, ни с сего дает» информацию. О другом – который утверждал, что Арашуков заказал ему убийство – сенатор говорит, что тот оправдан судом.

«Я знаю, что одному 30 млн дали, другому - 35 млн. Я даже знаю, кто давал, как договаривался. Я просто не могу сейчас об этом всем [говорить]. Но у меня есть доказательства и свидетели, которые будут подтверждать заговор против меня и моей семьи», – заявил Арашуков.

Сенатор отрицает, что оказывал давление на свидетеля одного из вменяемых ему убийств. Он рассказал, что его ночью преследовала «какая-то машина», он остановился посмотреть, а там был «какой-то свидетель, какой-то Карданов».

«Я ему вопрос задаю: "Вы зачем за мной следите в 12 ночи?" Может, он покушаться на меня хочет или что-то еще. Я же не знаю, что у него там – я говорю: "Проверьте, что он хочет от меня". Он начинает кричать, орать, падать, об асфальт головой», – рассказал Арашуков.

Рауфа Арашукова 30 января задержали прямо на заседании Совета Федерации, ему предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе двух убийств: зампредседателя молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова.

Арашуков арестован до 31 марта. Он неоднократно жаловался на условия содержания в СИЗО. 12 марта стало известно, что Совфед временно отстранил Арашукова от должности.