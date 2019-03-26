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18:17

Рауф Арашуков заявил, что за показания против него заплатили 65 млн рублей

фото ЗакС политика Рауф Арашуков заявил, что за показания против него заплатили 65 млн рублей

Член Совета Федерации Рауф Арашуков на заседании Басманного суда Москвы заявил, что знает «заказчиков» своего уголовного дела, и что свидетелям за показания против него заплатили 65 млн рублей, передает «Интерфакс».

Арашуков назвал дело в отношении себя «чисто заказным». «Я знаю, кто является этими заказчиками, кто и сколько этим киллерам заплатил, чтобы они пришли и вот такие показания давали», – заявил сенатор.

По его словам, один из давших показания «восемь лет бегал – и ни с того, ни с сего дает» информацию. О другом – который утверждал, что Арашуков заказал ему убийство – сенатор говорит, что тот оправдан судом.

«Я знаю, что одному 30 млн дали, другому - 35 млн. Я даже знаю, кто давал, как договаривался. Я просто не могу сейчас об этом всем [говорить]. Но у меня есть доказательства и свидетели, которые будут подтверждать заговор против меня и моей семьи», – заявил Арашуков.

Сенатор отрицает, что оказывал давление на свидетеля одного из вменяемых ему убийств. Он рассказал, что его ночью преследовала «какая-то машина», он остановился посмотреть, а там был «какой-то свидетель, какой-то Карданов».

«Я ему вопрос задаю: "Вы зачем за мной следите в 12 ночи?" Может, он покушаться на меня хочет или что-то еще. Я же не знаю, что у него там – я говорю: "Проверьте, что он хочет от меня". Он начинает кричать, орать, падать, об асфальт головой», – рассказал Арашуков.

Рауфа Арашукова 30 января задержали прямо на заседании Совета Федерации, ему предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе двух убийств: зампредседателя молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова.

Арашуков арестован до 31 марта. Он неоднократно жаловался на условия содержания в СИЗО. 12 марта стало известно, что Совфед временно отстранил Арашукова от должности.

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