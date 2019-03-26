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18:56

Сенатора Арашукова оставили в СИЗО до конца июня

фото ЗакС политика Сенатора Арашукова оставили в СИЗО до конца июня

Басманный суд Москвы продлил арест члену Совета Федерации Рауфу Арашукову до 30 июня, передает «Интерфакс».

На тот же срок под арестом останется родственник сенатора, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, а также директор филиала ООО «Газпром Ставрополь» в Ессентуках Алан Кятов по делу о хищении газа.

Ранее на заседании суда Арашуков заявил, что знает «заказчиков» своего дела, и что людям, давшим показания против него, заплатили в общей сложности 65 млн рублей. Он также рассказал, что один из свидетелей следил за ним, а когда охранники подошли к нему проверить, что ему нужно от сенатора, мужчина начал «кричать, орать, падать, об асфальт головой».

Рауфа Арашукова 30 января задержали прямо на заседании Совета Федерации. 12 марта стало известно, что Совфед временно отстранил его от должности.

Арашукову предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе двух убийств: зампредседателя молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова.

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