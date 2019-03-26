Экс-министра Михаила Абызова заподозрили в хищении 4 млрд рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра «Открытого правительства» России Михаила Абызова.

Дело возбуждено по двум статьям: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч.2, 3 ст.210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе). По версии следствия, Абызов с 2011 по 2014 год был бенефициарным владельцем ряда оффшорных компаний, и тогда создал и возглавил преступное сообщество. Следствие полагает, что он совместно с другими фигурантами обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» и похитил у компаний 4 млрд рублей. Эти компании занимаются производством и передачей электроэнергии в Новосибирской области. Деньги были выведены за рубеж, считают следователи.

Соучастниками Абызова следователи называют Николая Степанова, Максима Русакова, Галину Фрайденберг, Александра Пелипасова, Сергея Ильичева. Своими действиями они и Абызов поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны, подчеркнули в СК.

Михаил Абызов был министром «Открытого правительства» с 2012 по 2018 год, затем должность была упразднена. В конце 2018 года он покинул Россию и, по данным СМИ, переехал в итальянскую Тоскану. В 2017 году ФБК рассказывал о его резиденции в Италии, утверждая, что она содержится на платежи жителей Новосибирска по тарифам ЖКХ