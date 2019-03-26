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Новости

20:10

СМИ: Абызова задержали, выманив в Россию из-за границы

фото ЗакС политика СМИ: Абызова задержали, выманив в Россию из-за границы

Бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова задержали, выманив в Россию из-за рубежа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Абызова выманили в Россию оперативники, после чего задержали. В последнее время экс-министр жил за границей, в Италии и США. Источник сообщил, что кроме хищения 4 млрд рублей в деле Абызова «могут появиться новые эпизоды мошенничества».

О возбуждении уголовного дела в отношении Абызова стало известно 26 марта. Его подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, вместе с сообщниками он похитил у двух компаний в Новосибирской области 4 млрд рублей и вывел деньги за рубеж.

Абызов был министром «Открытого правительства» с 2012 по 2018 год, затем должность упразднили. Он уехал из России в конце 2018 года. В 2017 году ФБК рассказывал о его резиденции в Италии, утверждая, что она содержится на платежи жителей Новосибирска по тарифам ЖКХ.

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22:00    
А где фамилии других известных персонажей, героев расследований ФБК. Например последний ,Голубев кажется. Покупаем попкорн и ждём продолжения этого сериала. Трудно даже представить в каком ужасе и страхе они все живут. Поделом.

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