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Новости

9:24

Минобороны создаст свою киностудию для съемок фильмов про армию

фото ЗакС политика Минобороны создаст свою киностудию для съемок фильмов про армию

Министерство обороны создаст киностудию для съемок художественных фильмов о современной армии России, передает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

Заявление прозвучало на церемонии вручения премии Минобороны в области культуры и искусства, которая прошла 26 марта в Центральном академическом театре Российской армии. По словам Шойгу, армейскую киностудию начнут строить «буквально в ближайшее время».

Шойгу заявил, что сейчас создается достаточно достойных фильмов о войне, но мало – о современной армии России. По его словам, в будущем программу премии Минобороны в области культуры стоит расширить, «когда появится больше кино про современную армию». «К сожалению, его пока не так много, как хотелось бы», - отметил министр, добавив, что появляются «очень достойные работы», которые заслуживают, «может быть, отдельного нашего армейского кинофестиваля».

Премия Минобороны в области культуры и искусства была учреждена в 2015 году. Ей награждают военнослужащих и гражданских лиц за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России, и за вклад в развитие культуры в армии.

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11:02   Бордунов  
Отлично! И назвать ее Die Russische Wochenschau. Будут клепать для фюрера военные мультики.

9:47    
В России не так много того, чем можно гордиться...Армия же гордость России, потому её надо пропагандировать разными формами и способами!

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