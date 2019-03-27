Никольский просит Беглова проверить организацию питания в школах Красносельского района

Депутат «Единой России» Евгений Никольский на заседании ЗакСа 27 марта представил запрос на имя врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Никольский призвал временного губернатора провести проверку организации питания в школах Красносельского района, где в сентябре 2018 года конкурс выиграла компания «Связьстрой». Депутат отметил, что эта фирма никогда не занималась питанием в школах, а ее штат не превышает 60 человек.

При этом, по словам Никольского, в бедственном положении находится государственный Комбинат социального питания Красносельского района. Депутат призвал Беглова не допустить его банкротства.

Сергей Еремеев

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