Депутаты ЗакСа увеличили площади для временного проживания петербургских бездомных

Петербургский ЗакС на заседании 27 марта принял в первом чтении поправку об увеличении площади для временного проживания бездомных.

После окончательного принятия поправок в закон «О специализированном жилищном фонде» площадь будет рассчитываться из расчета не менее 6 кв. м на человека. В настоящее время для бездомных в городе предусматривается не более 6 кв. м.

Авторы поправки – депутаты «Единой России» Алексей Цивилев и Денис Четырбок. Представляя законопроект, Четырбок отметил, что бездомными люди становятся по разным причинам, но в любом случае государство должно их поддерживать.

Депутат фракции Партия роста Максим Резник в ходе обсуждения инициативы заявил, что в городе есть не только бездомные люди, но и бездомные театры. Депутат раскритиковал принцип финансирования городских театров, вспомнив про театр «Русская экспертиза», которым руководит советник врио губернатора Александра Беглова Рудольф Фурманов и который ежегодно получает 30 млн рублей бюджетных средств.

Сергей Еремеев

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