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10:52

В ЗакСе решили запретить рекламу лекарств и во время детских радиопередач

фото ЗакС политика В ЗакСе решили запретить рекламу лекарств и во время детских радиопередач

Депутаты петербургского Заксобрания 27 марта окончательно приняли проект постановления, запрещающего рекламу лекарств во время детских радиопередач.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О рекламе». Изначально Изначально единоросс Денис Четырбок предлагал запретить рекламу лекарств во время детских телепередач. Перед вторым чтением в документ была внесена поправка Четырбока и справедливоросса Александра Егорова, накладывающая запрет и на рекламу лекарственных средств во время детских радиопередач. Депутаты поступившее предложение одобрили.

Напомним, ранее Четырбок назвал желание демонстрировать во время детских передач взрослый контент, к которому он отнес и рекламу лекарств, «агрессивным маркетингом».

Сергей Еремеев



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