Шнуров и продюсер "Ласкового мая" обменялись заявлениями в Следственный комитет

Представляющий интересы музыканта Сергея Шнурова адвокат Константин Добрынин обратился в прокуратуру и Следственный комитет по Москве с требованием проверить высказывания продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, передают «Известия».

По мнению юриста, в заявлении Разина в адрес Шнурова могут содержаться призывы к «насилию над гражданами». Ранее продюсер «Ласкового мая» заявил, что готов выплатить 5 млн рублей и предоставить защиту в суде тому, кто нападет на Шнурова. Поводом для гневного высказывания стало то, что Шнуров в эфире шоу на телеканале Z+ привел нецензурное сравнение Москву и Петербурга.

В обращении в органы Добрынин указал, что в тексте «содержатся призывы к применению насилия» к Шнурову, «обращенные к неограниченному кругу лиц», которые Разин разместил в интернете «умышленно». Деяние содержит признаки преступления по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к насилию над гражданами), считает адвокат. Он просит провести проверку в отношении Разина, и если все подтвердится – привлечь его к уголовно ответственности. Прокуратуру адвокат просит принять меры прокурорского реагирования по этому же вопросу.

Тем временем Разин в своем Instagram опубликовал свое обращение в Следственный комитет с требованием привлечь Шнурова к уголовной ответственности «за деяния, которые он совершил в отношении Москвы и москвичей». В обращении продюсер указал, что в действиях Шнурова есть признаки нарушения ст. 213 УК РФ (хулиганство). Пост, о котором идет речь в обращении Добрынина, был удален из Instagram, 26 марта Разин опубликовал новый, где снова заявил о неприязни к Шнурову.

Ранее глава петербургского отделения «Коммунистов России» Сергей Малинкович заявил, что партия готова защитить Шнурова от угроз Разина. Малинкович назвал Шнурова «мемом и символом питерского андеграунда» и сообщил, что коммунисты направили в СК заявление по факту угроз жизни музыканта.

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