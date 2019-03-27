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10:58

Детскому омбудсмену в Петербурге добавили полномочий

фото ЗакС политика Детскому омбудсмену в Петербурге добавили полномочий

Депутаты Заксобрания на заседании 27 марта приняли в первом чтении поправки в закон об «Уполномоченном по правам ребенка в Петербурге».

В частности, законопроект дополняет пункт, касающийся права детского омбудсмена на безотлагательный прием. Согласно новой редакции, омбудсмен должен быть безотлагательно принят не только руководителями органов государственной власти Петербурга, но и временно исполняющими их обязанности.

Кроме того, принять уполномоченного по правам ребенка будут обязаны образовательные, медицинские организации и организации, оказывающие помощь детям и семьям с детьми.

Сергей Еремеев

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