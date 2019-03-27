Специалисты по природопользованию будут претендовать на гранты из бюджета Петербурга

Список направлений, по которым в Петербурге выдаются гранты из городского бюджета, может пополниться «природопользованием». Соответствующий законопроект 27 марта приняли в первом чтении депутаты ЗакСа.

Авторами инициативы выступили единороссы Денис Четырбок и Мария Щербакова.

– Введение направления «природопользование» особенно актуально в Санкт-Петербурге, на территории которого сочетаются особенности крупного мегаполиса с сохранением и устойчивым развитием природной среды, – заявила Щербакова. – Такое направление позволит привлекать практические разработки, имеющие непосредственно прикладной характер для нашего города и его жителей.

За принятие законопроекта проголосовали 42 депутата, один воздержался. Против никто не голосовал.

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