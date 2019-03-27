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Новости

11:25

Агапитова: В Петербурге 387 ВИЧ-инфицированных детей

фото ЗакС политика Агапитова: В Петербурге 387 ВИЧ-инфицированных детей

В Петербурге в 2018 году было выявлено 25 ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних, всего на учете в городе стоит 387 детей с ВИЧ. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова во время своего выступления в ЗакСе 27 марта.

По словам Агапитовой, пятерых инфицированных детей разыскивали, так как их родители не хотели их лечить. Детский омбудсмен отметила, что проблема ВИЧ-диссидентства среди беременных и молодых родителей не теряет своей актуальности.

Также Агапитова сообщила депутатам, что за год в городе умерло 437 детей. При этом увеличилось количество детских самоубийств.

Сергей Еремеев

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16:02    
Я так и не понимаю, Саша женского или мужского пола.
Если женского, то уже возрастная и родить столько, чтобы поправить демографическую ситуацию, не сможет.
Если мужского, то может быть и хотел, но уже не может, так как строчит посты и днем и ночью.
Тупик.

15:06    
11-41
Как-то у Вас получилось, что ВВ должен за всех парней отработать. А что? Достойный человек.

14:43    
13:36 Её некогда, она патриотические стишки сочиняет и демографию комментирует.

12:31    
Госпожа Агапитова, а Вы считаете нормальной ситуацией попрошайничество телеканалов денег на лечение детей.
Не смотрите ТВ?

11:41    
Да, в России миллионы гомосексуалистов, значит миллионы девушек не вышли замуж, значит не родились миллионы маленьких россиян...Россия вымирает огромными темпами! А Путин бездействует!

11:34    
В России от СПИДа в 2018 году умерло 25 тысяч человек, из них около 15000 заразились через жопу...Гомосеки уничтожают демографически Россию, а власть никаких мер против них не принимает! Естественный прирост населения в прошлом году в России МИНУС(!!!) почти 350 тысяч человек...Приближаемся к геноциду народа!

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