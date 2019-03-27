Агапитова: В Петербурге 387 ВИЧ-инфицированных детей

В Петербурге в 2018 году было выявлено 25 ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних, всего на учете в городе стоит 387 детей с ВИЧ. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова во время своего выступления в ЗакСе 27 марта.

По словам Агапитовой, пятерых инфицированных детей разыскивали, так как их родители не хотели их лечить. Детский омбудсмен отметила, что проблема ВИЧ-диссидентства среди беременных и молодых родителей не теряет своей актуальности.

Также Агапитова сообщила депутатам, что за год в городе умерло 437 детей. При этом увеличилось количество детских самоубийств.

Сергей Еремеев