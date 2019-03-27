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11:47

Суд в Вильнюсе заочно приговорил экс-министра обороны СССР Язова к 10 годам тюрьмы

фото ЗакС политика Суд в Вильнюсе заочно приговорил экс-министра обороны СССР Язова к 10 годам тюрьмы

Вильнюсский окружной суд признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года, передает «Интерфакс».

Суд заочно приговорил офицеров к тюремным срокам: Головатова – к 12 годам лишения свободы, Язова – к 10-ти.

В 2016 году Генпрокуратура Литвы заочно обвинила экс-министра в создании «организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР».

Язов был министром обороны СССР с 1987 по 1991 год, маршал Советского Союза. Был членом ГКЧП.

13 января 1991 года советские войска штурмовали телецентр в Вильнюсе, 15 человек погибли, около 600 получили ранения. Дело по этой операции было возбуждено в Литве более 20 лет назад.

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17:39    
Можно подумать, осуждение яйценюка не идиотизм и маразм. Сами этот ящик открыли, а другими возмущаются, с той разницей, что Язов действительно отвечает за вильнюсский расстрел.

13:12    
а чо не НА ГАЛЕРЫ ПАЦАНА НАПРАВИЛИ?

13:02    
95-летний Д.Т.Язов - последний Маршал Советского Союза, грустно...Геройски воевал с фашистами, командовал ротой, был дважды ранен, но защитить от развала СССР не смог в 90-е, так как им командовал национал-предатель Горбачёв...Ни одна армия в мире не может победить врага, если её Главнокомандующий предатель, это я о Горбачёве, который всё сдал, всё и всех предал, в том числе и литовских коммунистов, литовцев-патриотов СССР!

12:45    
Еще не прошло 30 лет, куда литовцы торопятся???

12:15    
Маразм литовцев не комментирую...

11:59    
В Прибалтике в 1991г. был заурядный антиконституционный мятеж сепаратистов! В Кремле же сидели национал-предатели СССР, которые потворствовали сепаратистам, а КГБ и МО за 6 лет "перестройки" были полностью деморализованы, идеологически и нравственно уничтожены Горбачёвым с подельниками и прозападной "пятой колонной"!!! Они уже безвольными и не могли защитить социалистическое Отечество!

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