Суд в Вильнюсе заочно приговорил экс-министра обороны СССР Язова к 10 годам тюрьмы

Вильнюсский окружной суд признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года, передает «Интерфакс».

Суд заочно приговорил офицеров к тюремным срокам: Головатова – к 12 годам лишения свободы, Язова – к 10-ти.

В 2016 году Генпрокуратура Литвы заочно обвинила экс-министра в создании «организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР».

Язов был министром обороны СССР с 1987 по 1991 год, маршал Советского Союза. Был членом ГКЧП.

13 января 1991 года советские войска штурмовали телецентр в Вильнюсе, 15 человек погибли, около 600 получили ранения. Дело по этой операции было возбуждено в Литве более 20 лет назад.