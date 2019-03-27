Макаров – киргизским депутатам: Россия, точнее, Советский Союз – наш общий дом

Председатели петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров и городского кенеша Бишкека Жаныбек Абиров 27 марта подписали меморандум о взаимопонимании между двумя парламентами.

Церемония подписания состоялась в Мариинском дворце во время перерыва в пленарном заседании ЗакСа. Абиров и Макаров заявили о важности подписания соглашения за день до визита в Кыргызстан Владимира Путина.

– Дорогие депутаты, желаю, чтобы вы хорошо у нас поработали и хорошо отдохнули, потому что Россия, точнее, Советский Союз, – это наш общий дом, – обратился Макаров к бишкекским коллегам.

Спикер ЗакСа также напомнил, что 5500 уроженцев Кыргызстана погибли при освобождении блокадного Ленинграда.

Сергей Еремеев

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