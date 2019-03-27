Вице-губернатор Евгений Елин назвал цели Недели городских изменений. Их он озвучил 27 марта на пресс-конференции, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Среди выносимых на обсуждение целей Елин назвал возможность приспособления исторической застройки для современного использования. Также на Неделе планируется определить, каким образом выйти на эффективную модель управления городским хозяйством с учетом ограничений, которые устанавливает исторический центр. Вице-губернатор заявил, что еще ожидаются ответы на два вопроса: как установить диалог с населением в сфере городских изменений и как вовлечь общество в эти изменения.

Елин уточнил и площадки, на которых власть ищет «формы для современного приспособления территории». Это территория, ограниченная Конногвардейским бульваром, рекой Мойкой, площадью Труда и Исаакиевской площадью. По словам вице-губернатор, также рассматривается проект с развитием Витебского и Московского вокзалов. Помимо этого, город нацелен на развитие петербургского авиационного узла.

Неделя городских изменений пройдет в Петербурге с 17 по 20 апреля. Основными событиями Недели станут два форума. Это V Международный форум пространственного развития и I Международный форум общественного участия: «Общественное участие в развитии мегаполисов: расширение возможностей».

София Саттарова

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