Петербургские дальнобойщики организовали "протестную стоянку"

Петербургские дальнобойщики проводят демонстрацию в Кировском районе, сообщает "Росбалт". По подсчетам журналистов, в ней задействованы около 35 фур и 115 легковых автомобилей. Формальным поводом для протестного выступления стала двухлетняя годовщина их всероссийской уличной акции.

Участники подчеркивают, что их недовольство с тех пор никуда не исчезло. Их требования артикулируются точно так же: водители большегрузов настаивают на снижении налогов, на отказе от платных магистралей и реестра грузоперевозчиков.

"Мы требуем прозрачный акциз и выражения недоверия правительству", - цитируются слова одного из лидеров петербургского движения Сергея Владимирова, являющегося координатором "Объединения перевозчиков России".

На припаркованных машинах видны стикеры с надписями "Нет Платону" и "Дороги - народу". Отмечается, что солидаризироваться с дальнобойщиками вышли люди, далекие от логистического бизнеса, в том числе участники "бессрочного протеста".

Самые активные участники демонстрации намерены не расходиться до наступления сумерек.

Напомним, что триггером для массового протеста дальнобойщиков стало внедрение новой налоговой системы "Платон" в 2015-м году: с большегрузов, имеющих массу выше 12 тонн, стали взимать плату за проезд по федеральным магистралям.

27 марта аналогичным образом дальнобойщики напоминают о себе в Саратовской, Самарской областях и в Пензе.