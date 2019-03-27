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13:43

ЦИК отдал мандаты депутатов Госдумы Алферова и Сысоева депутатам из Красноярска и ХМАО

фото ЗакС политика ЦИК отдал мандаты депутатов Госдумы Алферова и Сысоева депутатам из Красноярска и ХМАО

Центризбирком передал мандат депутата Госдумы Жореса Алферова депутату ЗакСа Красноярского края Петру Медведеву, мандат депутата Владимира Сысоева достался главе фракции ЛДПР в думе Ханты-Мансийского автономного округа Евгению Маркову.

Решение было принято на заседании 27 марта. Как передает «Интерфакс», Медведев пока не может считаться депутатом Госдумы, ему нужно пройти этап регистрации в ЦИК и предоставить в комиссию необходимые документы. До этого коммунист должен будет сложить полномочия депутата краевого ЗакСа.

Евгений Марков займет место в Госдуме депутата от ЛДПР Владимира Сысоева, который стал вице-губернатором Тюменской области, передает РИА «Новости».

Ранее ЦИК отказался передать мандат Алферова Павлу Грудинину. Комиссия избиркома сослалась на то, что у Грудинина были счета в иностранных банках на момент регистрации на выборах.

Мандат Алферова освободился после смерти депутата и академика 1 марта. Документы в ЦИК о передаче мандата Грудинину КПРФ направила 18 марта.

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14:55    
Если Петр Петрович Медведев  член КПРФ, то он обязан выполнять решение партии о передаче мандата Грудинину.
За Грудинина на президентских выборах голосовало 9 миллионов россиян.
С этим должны ВСЕ считаться.
Не понимаю, почему юристы не заявили в суде ходатайство на приостановление действий ЦИК по освободившемуся мандату?
Или это пять игры "дедушки ЗЮ", как было в случае с Ищенко на выборах в Приморье?
И почему Болдырев молчит?

14:43    
ЦИрК!!!

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