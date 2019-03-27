Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:52

Суд прекратил уголовное дело в отношении псковского "Яблока"

фото ЗакС политика Суд прекратил уголовное дело в отношении псковского "Яблока"

Уголовное дело в отношении псковского отделения "Яблока", мотивированное якобы воспрепятствованием осуществлению прав избирателей, прекращено из-за отсутствия состава преступления, сообщают в партии. Соответствующее решение было принято 27 марта в Псковском городском суде.

"Это уголовное дело было возбуждено по исключительно политическим мотивам, у него не было никаких правовых оснований. Тем не менее, следствие продолжалось более полугода и затронуло свыше ста человек", - подытожил целый период своей жизни и карьеры лидер местного "Яблока" Лев Шлосберг.

Адвокаты сообщают, что в мотивировочной части вердикта "содержатся фразы, которыми предпринята попытка оправдать абсурдный повод для возбуждения дела".

Напомним, уголовное дело возбудили в связи с тем, что Шлосберг активно призывал жителей Псковской области к порче бюллетеней на губернаторских выборах, поскольку, по мнению "яблочников", до процедуры голосования не допустили ни одного приемлемого кандидата. Непосредственно перед выборами шедший от них кандидат Виталий Аршинов "снялся", что, по мнению Льва Шлосберга, стало результатом политического давления, которому он дал определение «криминальное».

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должен ли парламент согласовывать глав районов?

Да
Нет

Все новости:

20:52 Бывшего сотрудника "Водоканала" заподозрили в получении взятки

20:16 Профессор Соловей: Российским политикам жизненно не хватает самоиронии

19:58 Абызова оставили в СИЗО на два месяца

19:29 Трамп заявил о том, что России следует "убраться" из Венесуэлы   1

18:51 Беглов попросил у Медведева денег из бюджета РФ на новые соцобъекты в Петербурге   3

18:50 Миронов благодарен Путину за поддержку идей справедливороссов   1

18:34 КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы Алферова бизнесмену Берулаве   1

18:27 В Москве и Екатеринбурге задержали протестующих дальнобойщиков

17:56 Шульман объяснила причину массового строительства психоневрологических интернатов   2

17:56 ЗакС и законодательная засуха   1

17:50 Защита Абызова просит отпустить его под залог в миллиард рублей

17:33 Россия безвозмездно передаст Киргизии 30 млн долларов   1

17:09 Экологи борются с загрязнителями Ижоры, производящими бытовую химию

17:04 Власти Белгорода объяснили присягу мэра под музыку из "Звездных войн" ошибкой звукооператора

16:40 Невзоров счел глупостью литовский приговор Язову и "ковыряние" в советской истории

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.