Депутат Резник упрекнул режиссера Фурманова в «хлестаковщине»

В ходе очередного заседания Заксобрания в среду, 27 марта, Петербурга депутат Максим Резник заявил о проблеме неравномерного распределения бюджетных средств среди негосударственных театров.

- Многие годы бюджет у нас устроен таким образом, что негосударственные театры делятся на один и все остальные, порядка шестидесяти. Финансирование в отдельные годы одинаковая этого одного и остальных шестидесяти, - заявил парламентарий.

Он имел в виду театр «Русская антреприза», руководимый режиссером Рудольфом Фурмановым, советником врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Резник отметил, что не берется оценивать личные качества режиссера и репертуар, а говорит только о бюджетной справедливости.

- Почему получается так, что из года в год 30 млн - и планируется увеличение до 33-х - именно этому театру? Все в городе шепчутся: «Да потому что он всем говорит, что он друг президента», - продолжил депутат. - Если бы у меня была возможность, я бы спросил у Владимира Владимировича: «А у вас есть такой друг Рудольф Давидовдич Фурманов?» Если бы он не вспомнил сразу, я бы ему сказал: «Вы у него несколько лет назад в театре на пианино сыграли. Теперь мы за это платим дань дружбы». Уверен, что президент был бы в гневе. Мы не должны оплачивать ничью дружбу, оплачивать ничью «хлестаковщину».

По словам Резника, проблема и ранее поднималась в стенах Мариинского дворца, в том числе актрисой и депутатом «Единой России» Анастасии Мельниковой. Однако актуальности вопросу предала озвученная позиция петербургского отделения Союза театральных деятелей, днем раньше исключившего Фурманова из своих рядов.

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