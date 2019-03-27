Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из "Звездных войн"

Мэр Белгорода Юрий Галдун принес присягу под музыку из кинофильма «Звездные войны», на это обратило внимание издание Baza.

Галдуна утвердили в должности на сессии белгородского Совета депутатов 26 марта. После подведения итогов голосования нового мэра пригласили на сцену, он вышел под саундтрек из «Звездных войн» и произнес речь.

Оказалось, что музыку для выхода выбирала руководитель управления культуры Людмила Грекова, и она не знает, откуда эта мелодия. По ее словам, «хотели как лучше, а получилось, как всегда». Поиск новой музыки она объяснила желанием сделать церемонию присяги «более современной».

«Мы выбрали, но не уточнили, откуда она. Без злого умысла. Я сама требую, чтобы никакой иностранщины — и вот результат. Недосмотрели», – объяснила она.

«Звездные войны» – культовая фантастическая эпопея, которая включает в себя одиннадцать кинофильмов, ряд мультфильмов, телефильмов, книг, комиксов, видеоигр и прочих произведений. Стартовала в 1970-х годах, в 2019 году в прокат выйдет очередной фильм «Звездные войны: Эпизод IX».

Видео: Turan Times / YouTube.com