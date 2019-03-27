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15:36

Путин закрепил за Кемеровской областью официальное название Кузбасс

фото ЗакС политика Путин закрепил за Кемеровской областью официальное название Кузбасс

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении второго официального названия Кемеровской области – Кузбасс, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки внесены в ч. 1 ст. 65 Конституции России, где перечислены входящие в состав Федерации регионы. Вместо наименования «Кемеровская область» там будет указана «Кемеровская область – Кузбасс».

В декабре 2018 года название Кузбасс в качестве второго официального для региона утвердил Совет народных депутатов Кемеровской области. В январе предложение было направлено в администрацию президента.

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