Адвокат Абызова опроверг информацию о проживании экс-министра за рубежом

Адвокат бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова Александр Аснис отрицает, что его подзащитного выманили из-за границы для задержания, передает «Новая газета».

Аснис утверждает, что Абызова задержали в частном доме в Подмосковье. По его словам, экс-министр постоянно проживал в России и периодически выезжал в командировки. Он добавил, что Абызов категорически не согласен с предъявленными ему обвинениями.

Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с подельниками похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области. Обвинение связано со сделкой по продаже четырех компаний.

Сообщалось, что оперативники выманили Абызова в Россию из-за рубежа, чтобы задержать. До этого в конце 2018 года стало известно, что экс-министр уехал из страны. В 2017 году ФБК рассказывал о его резиденции в Италии, утверждая, что она содержится на платежи жителей Новосибирска по тарифам ЖКХ.