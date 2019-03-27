Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

16:20

Обвиненные в убийстве и краже сокамерники называют Абызова "Мишаней"

фото ЗакС политика Обвиненные в убийстве и краже сокамерники называют Абызова "Мишаней"

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала "Эху Москвы" о своем посещении помещенного в ночь на 27 марта в СИЗО экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.

По ее словам, обвиняемого по делу о мошенничестве бывшего чиновника поместили в одну камеру с обвиненным за кражу и обвиненным за убийство мужчинами, которые общаются с соседом фамильярно и панибратски, называя его "Мишаня". Ремонта в камере, заявила она, опираясь на свой опыт общения с заключенным, "не проводилось очень давно".

Следственные действия с участием "знаменитости" велись до трех часов ночи.

Всего за прошедшие сутки в рамках одного дела, включая Абызова, задержали пять человек. Меркачева заметила, что держатся они "обособленно" и ни про что потенциально связывающее их не говорят.

По ее мнению, корректность, с которой сопровождали, допрашивали и помещали Абызова в СИЗО представители силовых структур, являлась утонченным актом жестокости - чтобы формально он не мог ни к чему придраться.

Абызова задержали, "выманив" из-за границы. Пресс-служба кабинета министров в тот же день дала понять, что инкриминируемое экс-чиновнику мошенничестве в размере 4 млрд рублей никак не касается его профессиональной деятельности.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:42    
а чо не ПЕТУШКОМ?

17:06    
Мексиканский сериал "Просто Мишаня" нам обеспечен года на три.
Можно будет до потери памяти обсуждать малейшие нюансы этой саги: давно ли был ремонт в камере, много ли зелени в тюремном дворе, изнасилует ли Мишаня кого-нибудь или наоборот.
Тем временем, претензии к нему будут таять как позапрошлогодний снег.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должен ли парламент согласовывать глав районов?

Да
Нет

Все новости:

20:52 Бывшего сотрудника "Водоканала" заподозрили в получении взятки

20:16 Профессор Соловей: Российским политикам жизненно не хватает самоиронии

19:58 Абызова оставили в СИЗО на два месяца

19:29 Трамп заявил о том, что России следует "убраться" из Венесуэлы   1

18:51 Беглов попросил у Медведева денег из бюджета РФ на новые соцобъекты в Петербурге   3

18:50 Миронов благодарен Путину за поддержку идей справедливороссов   1

18:34 КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы Алферова бизнесмену Берулаве   1

18:27 В Москве и Екатеринбурге задержали протестующих дальнобойщиков

17:56 Шульман объяснила причину массового строительства психоневрологических интернатов   2

17:56 ЗакС и законодательная засуха   1

17:50 Защита Абызова просит отпустить его под залог в миллиард рублей

17:33 Россия безвозмездно передаст Киргизии 30 млн долларов   1

17:09 Экологи борются с загрязнителями Ижоры, производящими бытовую химию

17:04 Власти Белгорода объяснили присягу мэра под музыку из "Звездных войн" ошибкой звукооператора

16:40 Невзоров счел глупостью литовский приговор Язову и "ковыряние" в советской истории

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.